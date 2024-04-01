Съемки второго сезона сериала «Уэнсдей» продлятся больше полугода

Съёмочный процесс второго сезона сериала «Уэнсдей» продлится чуть больше полугода. По информации Netflix, производство будет проходить с апреля по ноябрь 2024 года.

© Кадр из сериала «Уэнсдей»

Компания объявила кастинг: она ищет взрослых и подростков всех возрастов и национальностей со свободным графиком в период с конца апреля по ноябрь. Они заявляют, что также ищут людей с уникальной внешностью, необычными стилями и острыми чертами характера. Кроме того, они также ищут близнецов и тройняшек.

Netflix пока что не подтвердил актёрский состав, но, по информации журналиста Deadline, студия расширит каст. В данный момент для второго сезона пишут сценарий. Начать съёмки второго сезона «Уэнсдей» вовремя для Netflix в приоритете.

«Уэнсдей» — популярный сериал 2022 года, рассказывающий про жизнь Уэнсдей из семейки Аддамс. Роль героини досталась Дженне Ортеге, которая очень сильно прославилась благодаря шоу и обрела ещё большую фанатскую базу.