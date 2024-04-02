В Москве откроют квартиру Дяди Федора из «Простоквашино»

«Союзмультфильм» запланировал ряд необычных мероприятий, посвящённых 88-летию киностудии — о некоторых из них рассказало информационное агентство «Интерфакс».

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Так, в некоторых регионах России временно переименуют улицы и переулки — они получат названия в часть героев культовых мультфильмов.

А в столице планируют открыть «квартиру Дяди Фёдора, персонажа «Простоквашино» — по задумке её можно будет снять на несколько дней и пожить там вместе с семьёй. Видимо, она будет оформлена так же, как в мультфильме.

«Союзмультфильм» также представит короткометражку, в котором покажет легендарных персонажей мультфильмов в детском возрасте. В студии надеются, что всё это поможет привлечь внимание совсем маленьких детей, которые только знакомятся с мультфильмами «золотой коллекции».