Вышел русский трейлер детского монстр-муви «Ти-Рекс. Король динозавров»

18 апреля в России состоится релиз китайского приключенческого полнометражного мультфильма "Ти-Рекс. Король динозавров" (Wo shi ba wang long).

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Оформим его жанрового условно как "монстр-муви для самых маленьких". Хотя, с другой стороны, продукцию про гигантских ящеров пора было выдворять в отдельную нишу еще в начале 1900-х - как только вышел "Динозавр Герти", первый в истории фильм про этих парней.

"Малыш Ди сможет вернуться в Зеленую долину, где его отец был королем, лишь тогда, когда станет самым сильным и выносливым динозавром в мире. Но до этого момента ему нужно выжить, найти друзей, пройти разнообразнейшие испытания и сразится с множеством динозавров и самим собой, чтобы доказать, что именно он должен стать новым королем Зеленой долины", - это синопсис "Короля".

Режиссеры проекта - Шан Мин и Сы Линь. Имена артистов озвучания вам ничего не скажут.