В КНР вышел мультсериал «Диносити»

Премьера российского анимационного сериала "Диносити" от группы компаний (ГК) "Рики" состоялась в Китае, в планах на этот год также запуск в КНР еще одного сериала - "Бодо Бородо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГК "Рики".

© Кадр из сериала

"Первый сезон ["Диносити"] стартует на Huashi TV, а уже в апреле проект будет доступен сразу на 20 платформах, включая Tencent, Youku, IQIYI. Также до конца года будет запущен еще один сериал ГК "Рики" - "Бодо Бородо", - рассказали в пресс-службе.

Создатели уверены, что эти анимационные сериалы добьются значительных успехов в Китае. "Оба проекта полностью отвечают концепции партнеров - развитие детей через искусство познания и ориентированы на широкую семейную аудиторию, а значит понравятся не только детям, но и родителям", - приводит пресс-служба комментарий генерального директора ГК "Рики" Юлии Немчиной.

"Диносити" - мультсериал для детей от четырех до восьми лет, рассказывающий историю о жизни семьи динозавров в большом городе. "Бодо Бородо" - комедийный образовательный сериал, созданный в партнерстве ГК "Рики" и онлайн-кинотеатра "Иви".

Главный его персонаж - неунывающий горе-учитель, который постоянно путает все факты, но, несмотря на это, находит способы научить всему своих юных зрителей.