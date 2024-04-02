Чем готовится привлекать поклонников белорусский кинофестиваль «Лістапад»

Вековой юбилей национального кинематографа в сочетании с тридцатилетием Минского международного фестиваля "Лістапад" внесут в этот торжествующий аккорд национального искусства дополнительные ноты вдохновения, утверждают его организаторы.

© Российская Газета

Во-первых, рассказала накануне журналистам представитель отраслевого министерства Ирина Дрига, запланированы "показы ретрофильмов, которые становились обладателями золотых номинаций в разные годы" и лучшие ленты отечественного кинематографа.

А напомнив, что даты кинофестиваля - с 1 по 8 ноября - совпадают в этом году со школьными каникулами, она рассказала, что ребят ожидают и на просмотрах лучших образцов популярного "Лістападзіка".

Напряженная работа кипит и за кулисами предстоящего фестиваля, сообщают кинокритики. В программу возвращены два конкурса: национальный и конкурс киношкол, в котором будут соревноваться короткометражные ленты представителей кинематографических вузов. А в национальном конкурсе смогут принять участие фильмы в любой форме и любого хронометража, которые созданы гражданами Синеокой.

Кстати, именно благодаря этому формату фестиваля эксперты увидят и смогут привлечь к сотрудничеству талантливых режиссеров, которые пока создают кино вне больших проектов.

Внесен в список новинок этого года и приз "За лучшую режиссуру", который получит имя Михаила Пташука, а молодые кинематографисты смогут побороться и за приз министра культуры.

К участию в кинофестивале будут допущены и фильмы белорусского производства, чей коммерческий прокат прошел до начала фестиваля. В республике, уточнила Дрига, "снимается 3-4 фильма в год. Они сразу поступают в прокат, но это не значит, что из-за формального условия достойные фильмы не должны быть предложены и на фестивале".

И еще на один нюанс подготовительной работы обратила внимание чиновник. Впредь программные директора конкурсных показов будут иметь право предлагать для включения в просмотр фильмы-победители и призеров других международных кинофестивалей или фильмы, которые получили высокую оценку кинематографической общественности.

Как известно, в минувшем году конкурсные просмотры складывались в основном из просмотра тех заявок, которые были поданы кинематографистами разных стран самостоятельно. А теперь предварительный отбор лент будет осуществлять программный директор, а окончательный - экспертная комиссия, состоящая из продюсеров, представителей киностудии "Беларусьфильм" и дирекции кинофестиваля. Уже известно также, что церемонии открытия и закрытия фестиваля, на которых ожидается особенно много гостей, пройдут во Дворце Республики белорусской столицы.

Остается добавить, что в дни фестиваля пройдут переговоры по вопросам совместного производства, намечены традиционные внеконкурсные демонстрации фильмов, образовательные мероприятия и творческие встречи, вернисажи и концертные программы, мастер-классы зарубежных гостей и дни открытых дверей на факультете экранных искусств и киностудии "Беларусьфильм" для школьной молодежи, мечтающей об увлекательной профессии кинематографистов.

Открыт и прием заявок на участие в кинофестивале, которые продлится до 1 сентября, напоминает агентство.