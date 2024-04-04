Человек-паук все же мог появиться в провальной «Мадам Паутине»

Человек-паук в исполнении Тома Холланда мог появиться в фильме «Мадам Паутина». Пару артов с ним опубликовал художник Себастьян Мейер, работавший над лентой.

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На артах ниже можно увидеть, как Человек-паук в привычном костюме сражается в воздухе и на здании с Иезекилем Симсом, роль которого в ленте сыграл Тахар Рахим.

Ещё в начале февраля режиссёр картины С.Дж. Кларксон заявила, что в фильме не будет Человека-паука, поскольку создатели хотели сделать обособленную историю и не связывать её только с известным супергероем.

Фильм «Мадам Паутина» получил массу негативных отзывов. При бюджете в $ 80 млн картине удалось собрать в прокате всего лишь $ 99,3 млн. Само собой, фильм не окупился, а вторая часть вряд ли выйдет.