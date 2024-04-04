Кинокритик предрек успех «Матрице-5»

Очередную часть кинофраншизы «Матрица» ждет коммерческий успех благодаря оригинальной идее, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. В то же время эксперт предупредил, что «художественный смысл» картины можно будет оценить только после ее выхода.

© Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Я не большой фанат «Матрицы», на мой взгляд, картина была достаточно простенькой и омраченной по мотивировкам. Причина такой популярности фильма заключается в оригинальной, неординарной идее. Так что в коммерческом плане фильм точно будет успешным, — заявил кинокритик.

По словам Шпагина, оценить «художественный смысл» фильма можно будет только после его выхода и все будет зависеть от режиссеров и сценаристов. По его мнению, картина будет интересна в первую очередь фанатам первой части, а в будущем могут быть сняты шестая и седьмая части кинофраншизы.

Людям интересно следить за историей об условном мире, которым кто-то управляет. Так что наснимать таких картин можно огромное множество. Они могут быть и хорошие, и плохие, но сама идея очень перспективная. Главное, чтобы не подкачало качество съемки, а у Голливуда с этим, как правило, проблем нет, — объяснил Шпагин.

Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. начала работу над новой частью фантастического боевика «Матрица». Автором идеи стал американский режиссер и сценарист Дрю Годдард, известный по работе над фильмами «Марсианин», «Хижина в лесу» и «Война миров Z». Фильм станет первым, в котором работавшие над тремя другими частями «Матрицы» Лана и Лилли Вачовски не будут задействованы напрямую. Однако Лана Вачовски назначена исполнительным продюсером картины.