В Минкультуры объяснили отказ в прокате «Министерству неджентльменских дел» Гая Ричи

25 апреля в кинотеатрах России должна была состояться премьера шпионского блокбастера «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Однако картине не выдали прокатное удостоверение на анонсированную дату — это значит, что релиз фильма в России переносится на неопределённый срок.

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Как рассказали «Ведомостям» в Министерстве культуры РФ, ленте было отказано в удостоверении в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта «е» пункта 18 правил выдачи прокатных удостоверений. На основании этого подпункта министерство может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию. Судя по всему, речь идёт о российской военной фантастике «Блиндаж».

Собеседник издания отметил, что у прокатчика будет возможность выпустить новый фильм Гая Ричи уже после 9 мая. Судя по всему, «Министерство неджентльменских дел» всё же покажут в кинотеатрах России, но уже ближе к середине следующего месяца.