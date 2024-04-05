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Третий фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве 1-7 декабря 2024 года

Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве в третий раз, с 1 по 7 декабря 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе киносмотра.

Третий фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве 1-7 декабря 2024 года
© zimnyfest.ru
"Кинофорум пройдет с 1 по 7 декабря 2024 года в Москве. Учредителями кинофестиваля, как и в два предыдущих года, выступят Министерство культуры Российской Федерации, кинокомпания "Альянс" и Российский фонд культуры", - сообщили в пресс-службе.

Впервые кинофестиваль прошел в декабре 2022 года, обладателем главного приза стала драма Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана", в прошлом году победителем стал фильм Ивана И. Твердовского "Панические атаки". В 2023 году фестиваль посетило около 11 тыс. человек, отметили представители "Зимнего".

Конкурсную программу, состав жюри и площадки фестиваля объявят в ноябре 2024 года.

Кинофестиваль "Зимний" проводится в целях укрепления престижа отечественного кино, популяризации его авторского сегмента, ознакомления зрителей с итогами киносезона, а также содействия развитию кинодистрибуции авторского кино России. Задача кинофестиваля - повысить интерес к авторскому кино, поддержать творческие поиски нового киноязыка, а также мастеров и молодых кинематографистов.

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