Кинотеатры России в 2023 году не смогли восстановиться до показателей 2019 и 2021 годов

Крупнейшие российские киносети так и не смогли восстановиться до докризисных показателей 2019 и 2021 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчётности участников рынка за прошедший год.

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Так, совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году превысили 40 млрд рублей, однако около 17% этой суммы (почти 7 млрд рублей) — это сборы «Чебурашки». Нарастить выручку не помог и рост цен на билеты: в январе они достигли рекордных 380 рублей.

По итогам 2023 года крупнейшие сети кинотеатров — объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», «Каро» и «Синема Стар» — сообщили о росте выручки примерно на 40%. Но в предыдущем году их выручка падала большими темпами и в абсолютном выражении всё ещё не восстановилась до показателей 2021-го и допандемийного 2019 года.

Как рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский, до показателей 2019 года российскому кинопрокату «ещё очень далеко». Положительные показатели отдельно взятых участников рынка обусловлены повышением цен, что эксперт называет «долгосрочным трендом».