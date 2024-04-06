Том Хиддлстон: я горжусь вторым сезоном сериала «Локи»

Недавно актёр Том Хиддлстон дал небольшое интервью корреспонденту издания Variety. В ходе общения исполнитель главной роли в сериале «Локи» заявил, что гордится вторым сезоном шоу.

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Также Хиддлстон признался, что вопрос о продолжении сериала ему задают буквально каждый день и по несколько раз.

Я очень горжусь тем, что мы сделали во втором сезоне. Пройти путь от этой потерянной, сломленной души в Асгарде, получить второй шанс и узнать о жизни так много, что он фактически приносит себя в жертву, чтобы защитить других людей, было невероятной честью.

«Локи» — один из самых любимых сериалов у фанатов. Он рассказывает про дальнейшую судьбу Локи, брата Тора и бывшего помощника Таноса. Его сыграл актёр Том Хиддлстон. Шоу получило массу положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.