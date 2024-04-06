В Бресте открылись Дни "Мосфильма", приуроченные к 100-летию создания киностудии "Мосфильм" и 100-летию белорусского кинематографа. В 2023 году руководство Брестского облисполкома заключило соглашение о сотрудничестве с правлением киноконцерна "Мосфильм", которое предусматривает предпремьерный показ в Бресте фильмов патриотической направленности.

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В Брест прибыли генеральный директор студии "Военфильм", народный артист России и продюсер фильма "Брестская крепость" Игорь Угольников, глава "Каропрокат" Алексей Рязанцев, актриса Мария Шукшина. После открытия форума зрители увидели отреставрированный фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Мастер преподавал мастерство режиссуры во ВГИКе российским и белорусским студентам.

В рамках мероприятия запланированы показы кинофильмов, творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Марией Шукшиной, которая встретится с активистами Белорусского союза женщин. Игорь Угольников пообщался с молодежью на базе строящегося молодежного патриотического центра. 16 лет назад на территории крепости начались съемки фильм режиссера Александра Котта "Брестская крепость", продюсером и вдохновителем которых был Игорь Угольников, который рассказал о создании фильма. Сейчас в студии "Военфильм", которой он руководит пять проектов, среди которых совместный белорусско-российский фильм "Батько Минай" и сериал "Варежка" о создании танкового корпуса на Урале.

"Каропрокат" представит премьеру фильма "Блиндаж", который выйдет в прокат в дни 46-го ММКФ.

Это военно-приключенческая драма о "попаданцах" - героях, которые внезапно переносятся в прошлое из современного мира.

Съемки военно-приключенческого фильма "Блиндаж" проходили летом 2023 года в Псковской области, что граничит с Беларусью. Натурные съемки были в лесах около поселка Ямм. Неподалеку от места съемок находились реальные окопы времен Великой Отечественной войны.

Фильм "Блиндаж" расскажет историю двух друзей, которые внезапно переносятся в прошлое и всеми силами пытаются вернуться домой.

Однажды во время раскопок они находят засыпанный блиндаж, спустившись в него, герои переносятся в 1941 год. Они сразу же попадают в гущу сражения и лицом к лицу сталкиваются с героями войны, чьи имена до этого видели на могилах.

Друзья понимают, что шансов вернуться домой у них практически нет, по отдельности они принимают противоположные решения, которые изменят их жизнь.

- Прошлое - не мифическое пространство, в котором жили какие-то другие люди с какими-то другими ценностями, -считает Илья Куликов. - Те юноши и девушки ничем не отличались от нас сегодняшних: они так же, как и мы, хотели жить и любить, они не выбирали обстоятельства, им тоже было страшно, но они не могли поступить иначе, и благодаря их выбору и мужеству живем мы.

Две главные роли в фильме исполнят россиянин Александр Метелкин и немец Даниэль Литтау.

Для Метелкина это не первый опыт съемок в фильмах о Великой Отечественной войне: известность он получил благодаря роли в военной драме "1941. Крылья над Берлином", презентация которого два года назад тоже прошла в Бресте.

Дэниэль Литтау снялся в небольшой роли в голливудской картине "Охотники за сокровищами" режиссера Джорджа Клуни.