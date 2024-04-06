Популярные актеры снимутся в юмористическом сериале «Родители родителей»

Телекомпания START в сотрудничестве с телеканалом «Солнце» готовится к запуску нового юмористического сериала под названием «Родители родителей». Как сообщает «ВокругТВ», в этом проекте будет рассказана история трех поколений семьи Соколовых.

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Ведущие роли в сериале исполнят Александр Самойленко и Мария Порошина. По сюжету главные герои становятся родителями и получают свои собственные семьи. Премьера проекта ожидается уже в текущем 2024 году. Вероятно, первые серии сериала будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре или на телеканале.

В финальном сезоне произойдут события, разворачивающиеся через шесть лет после последних событий.

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