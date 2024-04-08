Самойленко и Порошина сыграют в новом сериале о трех поколениях родственников

Телекомпания START и канал «Солнце» объявили о запуске оригинального комедийного сериала «Поколения Соколовых: новая глава». Сюжет продолжит историю трех поколений семьи Соколовых, уже ранее знакомым зрителям по предыдущим сезонам, пишет портал «Вокруг ТВ»

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В новом сезоне в главных ролях снова будут Александр Самойленко и Мария Порошина. Герои теперь сами стали родителями и у них появилась своя маленькая семья. Действие развернется спустя шесть лет после событий предыдущих серий.

Премьера сериала запланирована на 2024 год, однако пока неизвестно, будет ли он доступен сначала в онлайн-кинотеатре или же появится на телеканале.

До этого в США номинировали на премию российский сериал о межнациональных отношениях. Драмеди «Саша против!» поборется за пять наград на американском кинофестивале. Российское драмеди поборется за награды в номинациях «Лучший сериал», «Лучший драмеди-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучший оператор» и специальную премию. Мероприятие пройдет 3 мая в Лос-Анжелесе.

Шоу рассказывает о 17-летних подростках: москвичке Саше и казахе Мамажане, которые внезапно узнают, что их родители собираются сыграть свадьбу. Однако школьники не могут благополучно сосуществовать, и чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.