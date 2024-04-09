Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» вышел в онлайне

9 апреля мультфильм «Кунг-фу Панда 4» вышел в цифровых сервисах. Картину о новых приключениях знаменитой панды можно посмотреть в том числе на Amazon Prime с русскими субтитрами.

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Таким образом, четвёртая часть знаменитой франшизы появилась в онлайне спустя месяц после старта проката в кинотеатрах. За это время сборы ленты превысили $ 400 млн, она продолжает показывать достойный результат в США, Китае и других странах мира.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов. Неофициальная премьера анимационный ленты в России состоится 14 марта.