На новом постере «Дэдпул и Росомаха» показали пять версий Дэдпула из фильма

В Сеть просочились новые промо-материалы грядущего фильма «Дэдпул и Росомаха». На одном из постеров можно увидеть 5 различных версий неубиваемого наемника в красном.

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Похоже, в картине появится несколько Дэдпулов из альтернативных вселенных, включая Дэдпула-малыша, Дэдпула-собаку, Дэдпула-мертвеца и других. Кроме того, свою роль в фильме сыграет и Леди Дэдпул, которую, по мнению фанатов, уже показали в недавнем трейлере.

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Второй постер «Дэдпул 3» выполнен в стиле обложки комикса. На нем изображены главные герои фильма, обнажившие свои «когти».

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Премьера «Дэдпул и Росомаха» состоится 26 июля 2024 года.