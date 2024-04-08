"Аэроэкспресс" в обмен на внедорожник

5 апреля Сергей Полушкин из Мончегорска Мурманской области выиграл на "Авторадио" мощный автомобиль. Продажи "верховного внедорожника", как называют этот автомобиль, стартовали в России недавно, и победитель стал одним из первых обладателей крутой новинки. Розыгрыш суперприза игры "Много денег на Авторадио. Отличный сезон" приурочили ко дню рождения радиостанции - 31 год в эфире.

"Для радио - это самый расцвет, молодежный возраст. Но, думаю, про "Авторадио" и в 100 лет скажут, что это молодая радиостанция. Главное - не количество лет, а настроение, которое мы дарим слушателям, тот посыл, который каждый день несем в эфире для миллионов россиян", - считает Вадим Терещук, генеральный директор ГПМ Радио. - Мы всегда на пике инноваций, трендов, активно используем digital-технологии, экспериментируем с искусственным интеллектом и еще не раз удивим своих слушателей".

"Авторадио" - флагман ГПМ Радио и крупнейшая национальная сеть вещания. Появившись в начале 90-х, формат быстро завоевал доверие слушателей. И сегодня "Авторадио" - №1 в России по еженедельной аудитории (по данным исследования Mediascope, Radio Index - Россия 100+, 2023 (январь-декабрь), еженедельный охват, 12+.). Более 400 передатчиков радиостанции обеспечивают уверенный прием сигнала в 76,2 тыс. населенных пунктах страны, а ежемесячный охват превышает 27,3 млн россиян (по данным исследования Mediascope, Radio Index - Россия 100+, июль-декабрь 2023, 12+).

Поздравить радиостанцию с днем рождения и вместе с ведущими "Мурзилки Live" Брагиным, Гордеевой и Захаром определить будущего владельца автомобиля пришли знаменитые исполнители. Их хиты приносили слушателям деньги, удачу, позитив - марафон хорошего настроения длился пять часов. В нем участвовали все, кто зарегистрировался в проекте, поменял гудки в телефоне на гимн "Авторадио" и слушал эфир. Участие в проекте не требует от слушателей переводов денежных средств, за исключением оплаты (если такая взимается) услуги операторов связи по установке гимна "Авторадио" вместо обычного гудка.

Удачу слушателям принес хит Люси Чеботиной. Певица провела миниконцерт в прямом эфире - разыграть внедорожник получилось только на седьмой песне. Счастливым стал хит "Аэроэкспресс", который безошибочно назвал Сергей Полушкин.

"Много денег на Авторадио. Отличный сезон" продолжается - раздавать подарки будут весь год. В призовом фонде еще остается 4 млн рублей и четыре автомобиля. Подробности - в эфире, на сайте и в соцсетях "Авторадио".