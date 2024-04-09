Вышел трейлер комедии про советско-американскую космическую гонку с Йоханссон

Опубликован трейлер "Полета на Луну". Это американо-британская комедийная лента, представляющая альтернативный взгляд на одну из глав советско-американской космической гонки.

В ролях - Скарлетт Йоханссон, Вуди Харрельсон и Ченнинг Тейтум. Режиссер - Грег Берланти. Картина ушла на постпродакшн, релиз - летом.

Суть. НАСА нанимает команду, чтобы те сняли фейковый фильм о высадке американских астронавтов на Луну. На тот случай, если реальная миссия провалится, но утереть нос "Советам" все равно нужно.

Особо ласкает сердца киноманов финальная фраза трейлера: "Надо было Кубрика нанимать". Напомним: одна из самых упорных конспирологических теорий гласит, что американцы на Луну так и не слетали, а известный фильм про их высадку на спутник Кубрик снял в павильоне. Чему есть доказательства и всякое такое - вплоть до признания самого режиссера, якобы сделанного им за несколько дней до смерти. (Кубрик умер в марте 1999-го.)