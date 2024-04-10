Фильм «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» покажут на Каннском кинофестивале
Издание Deadline сообщило, что ленту Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» покажут на Каннском кинофестивале. Коппола прежде всего известен по режиссуре «Крёстного отца».
На фестивале также покажут вестерн Кевина Костнера «Горизонт: Американская сага», фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и скандальную картину «Брат 3», а откроет событие комедия «Второй акт» Квентина Дюпье.
Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.
Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.
Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.