Ксения Собчак хочет снять фильм об Алле Пугачевой

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак хочет снять фильм о певице Алле Пугачевой. Предположительно, документальная картина будет посвящена приближающемуся юбилею экс-примадонны.

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Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что фильм будет снят в таком ракурсе, который выгодно представит Аллу Пугачеву и сможет обелить ее репутацию.

«Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», — указал Бородин.

Однако, уверен первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, Пугачева, неоднократно дававшая поводы для сомнений в своей легендарности, не сможет вернуть свою прежнюю репутацию.

Между тем, будет ли снят фильм, остается вопросом, поскольку Собчак долгое время просила Пугачеву о разговоре, но так и не получила согласие, пишет «Царьград».