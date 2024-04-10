Вышел трейлер осетинской драмы «Семь черных бумаг»

9 мая в прокат выходит отечественная драма "Семь черных бумаг" о том, как проходила жизнь в тылу в высокогорных селах Северо-Осетинской АССР. Трейлер уже в Сети.

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Фильм снят на осетинском языке, съемки проходили в селе Камунта - это самое высокогорное село в республике, расположенное на высоте более двух тысяч метров. За реквизитом создатели картины обращались в музеи, многим предметам больше ста лет.

Снят фильм онлайн-кинотеатром START, выход на широкий экран осуществляет "НМГ-Кинопрокат".

События ленты разворачиваются в 1942 году. Трое подростков, один из которых работает на почте, решают прятать похоронки, чтобы не лишать последней надежды женщин, мужья, дети и братья которых ушли на войну.

Премьера состоится на грядущем ММКФ.