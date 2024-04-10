В Star Wars Outlaws появится Ки’ра из фильма про Хана Соло, но ее сыграет не Эмилия Кларк

Вчера вышел сюжетный трейлер Star Wars Outlaws, а также появились различные детали тайтла. Издание Game Informer выделило одну подробность — в тайтле появится Ки'ра, появившаяся в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

Но есть один нюанс — в фильме героиню сыграла звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, а в игре образ героини исполнит другая актриса.

Так будет выглядеть Ки'ра в Star Wars Outlaws

© UBISOFT

Кира из «Соло»

© UBISOFT

Новая игра в мире «Звёздных войн» расскажет историю преступницы Кей Весс, которая будет путешествовать по планетам в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной. Жанр игры описывают как шутер от третьего лица с упором на стелс. Принимаемые решения тоже сыграют в истории важную роль.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.