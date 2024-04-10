Опубликованы постеры фильма «Сто лет тому вперед» с главными героями экранизации
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва. Премьера ленты состоится уже 18 апреля во всех кинотеатрах страны.
Глот — Юра Борисов
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»
Коля — Марк Эйдельштейн
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»
Алиса — Дарья Верещагина
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»
Весельчак У — Александр Петров
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»
Профессор Селезнёв — Константин Хабенский
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»
Кира — Виктория Исакова
© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»
Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова.
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