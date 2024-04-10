Постеры фильма «Сто лет тому вперед» с главными героями экранизации

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва. Премьера ленты состоится уже 18 апреля во всех кинотеатрах страны.

© Чемпионат.com

Глот — Юра Борисов

© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Коля — Марк Эйдельштейн

© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Алиса — Дарья Верещагина

© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Весельчак У — Александр Петров

© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Профессор Селезнёв — Константин Хабенский

© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Кира — Виктория Исакова

© «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова.