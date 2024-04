Что говорят критики о сериале Fallout от Amazon

10 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Шоу расскажет оригинальную историю по франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада».

В целом журналисты приняли сериал положительно, отмечая актёрскую игру Уолтона Гоггинса и Эллы Пернелл, бережное отношение к первоисточнику и грамотный баланс между смешными и ужасающими сценами. Некоторые критики назвали шоу ещё одной достойной экранизацией и поставили её в один ряд с недавней The Last of Us.

Сейчас на платформе Metacritic у сериала 83 балла из 100 на основе первых рецензий.

Отрывки из обзоров критиков на сериал «Фоллаут»

"Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными изюминками и вспышками ультранасилия, «Фоллаут» — одна из лучших адаптаций видеоигр". "Сериал «Фоллаут» расширяет основные идеи игр, что делает адаптацию достойной внимания как для фанатов, так и для тех, кто незнаком с серией. Это в равной степени смешной и страшный сериал, который, как и его главный герой, не довольствуется жизнью внутри проекции прошлого". "«Фоллаут» от Amazon — это бомба с яркими персонажами и полной готовностью нырнуть с головой в устрашающий и в то же время весёлый мир".

Премьера сериала «Фоллаут» от Amazon состоится в ночь на 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Все восемь эпизодов выйдут в один день с русскими субтитрами.