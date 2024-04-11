Вышел трейлер фильма «Тур с Иванушками»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер фильма «Тур с Иванушками» — фильм с участием российской поп-группы «Иванушки International».

Премьера ленты состоится 20 июня во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Картина расскажет о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрителей отправят в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия перенесут в наше время.

Главные роли в «Туре с Иванушками» исполнят Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Среди участников группы «Иванушки International» в фильме снялись солисты Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. Кресло режиссёра занял Марк Горобец.