Вышел дебютный трейлер комедийного сериала «Денискины рассказы»

Братья Андреасян представили дебютный трейлер комедийного сериала «Денискины рассказы».

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В ролике показали главного героя шоу и членов его семьи.

Видео доступно в VK-группе «ВСЕ ТРЕЙЛЕРЫ». Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Сюжет сериала будет основан на одноимённом произведении писателя Виктора Драгунского. Согласно синопсису, Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дедушка каждый день рассказывает внуку различные истории. В какой-то момент истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое.

В актёрский состав вошли Александр Пашутин, Янина Студилина, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Ольга Волкова и другие. Режиссёром проекта выступил Артемий Драгунский — внук писателя.

В первый сезон «Денискиных рассказов» войдёт 12 эпизодов. Точная дата премьеры в онлайн-кинотеатрах пока не раскрывается.