Шесть самых космических эпизодов мультсериалов

Мультфильмы позволяют путешествовать в самые далёкие и невероятные места, в том числе и на расстояния в миллионы световых лет. Космос — необъятное место, но мультгерои могут добраться туда в считанные секунды.

© Кадр из мультфильма "Фиксики"

12 апреля отмечают масштабный праздник — День космонавтики. В честь этого дня Тлум.Ру собрал подборку из шести увлекательных космических эпизодов любимых мультсериалов.

№ 1. «Чик-Чирикино»

В свой выходной семейство Чирикиных идёт в музей космонавтики. Думаете, будет скучно? Ни в коем случае, ведь когда дело касается космоса, скучно не бывает. К тому же, когда в происходящем замешаны Чирикины.

№ 2. «Гравити Фолз»

В 17 серии 2 сезона, посвящённой, кстати, не совсем космосу, Диппер и его дедушка исследуют полуразрушенный космический корабль пришельцев. Но даже без этого эпизода часть сюжета сериала вертится вокруг космической тематики.

№ 3. «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»

В 85 эпизоде мультсериала Катя и её друг Эф познают необъятный мир космоса: звёзды, галактики. Они узнают, что Солнце — тоже звезда, а сами они настолько большие, что их точно никто не сможет съесть.

№ 4. «Фиксики»

В серии под названием «Антенна» профессор Чудаков конструирует гигантскую антенну: он надеется уловить сигналы из космоса и вступить в контакт с инопланетянами. Фиксики, конечно же, тоже не стоят в стороне.

№ 5. «Четверо в кубе»

Двенадцатая серия шоу рассказывает о том, как Лера, кубики и Страшнислав нашли в сарае бабушки настоящую ракету. Что она там делает, как её запустить и что будет, если нажать ту подозрительную красную кнопку???

№ 6. «Ми-ми-мишки»

Кеша и Тучка решили отправиться на Луну, но Лисичку с собой брать не захотели. А всё потому, что она — девочка. Правда, у Лисички и Цыпы на этот счёт другое мнение, вот герои и отправляются покорять Луну все вместе. Сможет ли Лисичка спасти упрямых друзей?

Готовы отправиться в космос с любимыми мультгероями? Устраивайтесь поудобнее и смотрите все эти эпизоды мультсериалов.