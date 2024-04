Индийский фильм впервые за 30 лет поборется за главный приз Каннского фестиваля

Фильм из Индии впервые за последние 30 лет примет участие в главном конкурсе международного Каннского фестиваля. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

© Unsplash

За главный приз престижного киносмотра поборется фильм 30-летнего индийского сценариста и режиссера Паялы Кападиа "Все, что мы представляем себе как свет" (All We Imagine As Light). Картина рассказывает историю двух медсестер из Мумбаи. Главные герои отправляются в путешествие, во время которого сбываются их мечты.

Последний раз индийский фильм участвовал в главном конкурсе Каннского фестиваля в 1994 году. На получение высшей награды - "Золотой пальмовой ветви" - тогда претендовала драма "Мой собственный" (My Own), снятая на южноиндийском языке малаялам режиссером Шаджи Нилакантаном Каруном.