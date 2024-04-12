Paramount работает над новым «Очень страшным кино»

Студии Paramount и Miramax работают над новой частью комедийной хоррор-франшизы «Очень страшное кино», передает The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Очень страшное кино" 2000 года

По данным издания, продюсером фильма станет Нил Мориц, который работал над серией фильмов «Форсаж». Никаких подробностей об актерском составе и сюжете фильма пока не раскрывается. Планируется, что кинолента выйдет в свет в 2025 году.

Ранее режиссер Александр Сокуров в Санкт-Петербурге представил новую редакцию своего фильма «Солнце» об императоре Японии Хирохито, отмечает RT.