Вышел трейлер третьего сезона «Бриджертонов»

Netflix показал трейлер третьего сезона успешного псевдоисторического любовного сериала "Бриджертоны". Он посвящен Пенелопе Фезерингтон и Колину Бриджертону. Премьера - 16 мая.

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В основе сериала романы Джулии Куинн, а события происходят в альтернативном Лондоне начала XIX века, соответственно, главные герои, оказывающиеся в высшем свете, отличаются высокой степенью расового разнообразия. Например, королеву Шарлотту в сериале играет темнокожая актриса и про нее даже есть отдельный спин-офф.

Сюжет нового сезона строится на том, что Колин помогает Пенелопе найти мужа, а она втайне вздыхает о Колине. А вот главная героиня первого сезона Дафна Бриджертон в новом сезоне не появится. Актриса Фиби Дайневор ранее заявила журналистам, что в сериале сниматься больше не будет.