Глен Пауэлл станет новым «Бегущим человеком»

Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя», «Я не киллер») сыграет главную роль в ремейке фильма «Бегущий человек» студии Paramount Pictures. «ИнтерМедиа» напоминает, что проект находится в разработке более трех лет, когда его режиссером был назначен Эдгар Райт. Последний будет также продюсировать фильм вместе со своими партнерами-продюсерами Найрой Пак и Саймоном Кинбергом.

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Основанный на одноименном романе Стивена Кинга, который автор впервые опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман, «Бегущий человек» прославился благодаря фильму 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Футуристический роман Кинга — это триллер о погоне, действие которого разворачивается в антиутопической Америке 2025 года. В центре сюжета — Бен Ричардс, отчаявшийся человек, который участвует в жестоком реалити-шоу под названием «Бегущий человек», чтобы выиграть достаточно денег и вылечить свою тяжело больную дочь. Бена преследуют многочисленные охотники, посланные убить его.