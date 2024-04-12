Сериал «Ничего личного» выйдет во всем мире во втором квартале 2024 года

Громкая новость - телесериал Self Modulation ("Ничего личного") выйдет на Amazon Prime во всем мире. Это первый в истории Amazon Original сериал на арабском языке. Над ним работали кинокомпании Falcon Films (Ливан) и Arna Media (Россия). В настоящее время компании ведут переговоры о новых совместных проектах. Arna Media планирует инвестировать в два проекта ежегодно. А 10-серийный сериал "Self Modulation" будет доступен на платформе Amazon во втором квартале 2024 года.

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Главный герой "Ничего личного" - сириец Ахмад, нелегально живущий в Ливане, устраивается оператором на горячую линию для самоубийц. Используя свою смекалку и чувство юмора, а также конфиденциальные знания, полученные из разговоров, Ахмад начинает свой путь к славе и богатству. Главного героя сыграл актер Максим Халил, который родился в семье отца-сирийца и русской матери и имеет российское гражданство.

"Я очень рад сотрудничеству с Надеждой Мотиной в этом необычном проекте. Когда я представил нашу концепцию Arna Media, они были очарованы ее оригинальностью, ведь никогда прежде подобных проектов не было, особенно в регионе Ближнего Востока. Работа со всей командой проекта стала для меня ценным опытом. Майя Эль Нури, наш исключительно одаренный режиссер, сделал свою работу с беспрецедентным мастерством, и все члены съемочной группы были очень талантливыми. Мы с нетерпением ждем выхода сериала на Amazon и отклика аудитории. С самого начала нашей целью было показать, что мы умеем создавать контент, имеющий глобальную привлекательность и охватывающий аудиторию за пределами Ближнего Востока", - говорит Рами Саннан, управляющий директор Falcon Films.