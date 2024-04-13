Вышел трейлер первого ИИ-фильма про любовь

Специально для тех, кто хочет узнать, как выглядит будущее, транснациональная корпорация TCL выпустила трейлер романтического фильма Next Stop Paris.

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Особенность ленты в том, что она создана при помощи ИИ. Если верить заявлениям компании, это вообще первая в мире картина о любви от нейросетей. Ролик выглядит ожидаемо плохо. Но, несмотря на это, руководство компании преисполнено оптимизма и уже готовит следующие ИИ-фильмы.

Я в восторге от этой возможности выделиться за счет оригинальных программ. Для нас контент, созданный искусственным интеллектом — это только начало. Это новый подход, и для компании, специализирующейся на технологиях и оборудовании, имеет смысл начать именно с него. Крис Регина, директор по контенту TCL

Стоит отметить, что лента не полностью создана при помощи нейросетей. Компания все еще использовала людей-сценаристов, а также живых актеров для захвата движений и озвучки. ИИ-фильм Next Stop Paris выйдет в прокат летом 2024 года.