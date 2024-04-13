Буратино будет девочкой? Что за новая экранизация сказки с Бондарчуком

В России снимут новую экранизацию сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». О чем она будет, какие актеры в ней сыграют, правда ли, что главным героем станет девочка?

О чем будет новый фильм «Буратино»

В мае 2023 года стало известно, что сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого получит современную экранизацию. Тогда же сообщалось, что режиссером проекта выступит шоураннер сериалов «Физрук» и «Ольга» Игорь Волошин. Сценарием современной интерпретации занимается Андрей Золотарев, работавший ранее над лентами «Слово пацана», «Лед» и «Летучий корабль». К съемочной команде киноленты присоединилась художник по костюмам Наталья Балабанова, ранее задействованная в сказках «Летучий корабль», «По щучьему велению» и других.

Съемки ленты будут проходить при поддержке кинокомпании «Водород», занимавшейся производством фильмов «Спутник», «Лед», «Лед 2» и «Вторжение». Жанр готовящегося фильма заявлен как «семейное приключенческое кино». Сообщается, что это будет знакомая история сказочного героя, его папы Карло и их друзей, которую расскажут с помощью современных технологий. Например, Буратино будет куклой, полностью выполненной с помощью компьютерной графики.

По словам Волошина, в новом «Буратино», предположительно, прозвучит знаменитая песня из телефильма 1975 года «Приключения Буратино» с Дмитрием Иосифовым в главной роли. Правда, в этот раз композиция Алексея Рыбникова будет включена в ленту в новой аранжировке.

Кто сыграл в новом фильме «Буратино»

Роль Папы Карло сыграет Александр Яценко, знакомый зрителям по сериалу «Фишер» и драме «Мастер и Маргарита». Образ экранного наследника старого шарманщика, живущего в каморке под лестницей, воплотит 13-летняя Виталия Корниенко («Вампиры средней полосы», «Папины дочки: новые»). Девочка будет принимать участие в съемках, одевшись в мокап-костюм, — технология, при использовании которой на спецкостюме актера размещают датчики. Последние отслеживают и записывают движения, отображают их на экране компьютера в режиме реального времени. В результате получается виртуальный «скелет», который затем аниматоры превратят в компьютерного киногероя.

Самую красивую куклу из кукольного театра синьора Карабаса Барабаса Мальвину сыграет внучка народной артистки РСФСР Валентины Талызиной Анастасия («Воздух»). Образ ее верного друга, пуделя Артемона, на экране воплотит Марк Эйдельштейн («Праведник»). Степан Белозеров («Крылья над Берлином») в свою очередь предстанет в роли влюбленного в Мальвину поэта Пьеро.

Дуэт мошенников и хитрецов кота Базилио и лисы Алисы представят Александр Петров («Лед 3», «Полицейский с Рублевки») и Виктория Исакова («Оттепель», «Один вдох»). Звезда сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев, запомнившийся зрителям по роли Маратика, станет Арлекином, который должен был, не желая этого, надавать в пьесе Карабаса-Барабаса подзатыльники Пьеро. Актеру, продюсеру кино и телевидения, кинорежиссеру Федору Бондарчуку предстоит сыграть главного антагониста картины Карабаса Барабаса.

Съемки проекта, по словам Врубеля, начнутся летом 2024 года и пройдут в «итальянском городке» в России. Премьера запланирована на вторую половину 2025 года. Точной даты выхода экранизации сказки Толстого пока что нет.