В России резко вырос интерес к аниме

Японская анимация в 2024 году вызывает у зрителей больше интереса, чем российские премьеры, отмечает "Кинопоиск".

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По данным сервиса, в топ-20 самых популярных проектов первого квартала 2024 года "прослеживается явный азиатский тренд". В него попали пять аниме, дорама из Южной Кореи, а также "Сёгун". При этом в "двадцатке" оказалось меньше половины отечественных сериалов.

Общий интерес жителей России к сериалам вырос на 9% по сравнению с данными прошлого года, что, помимо прочего, обусловлено "вниманием к азиатским проектам". При этом сериал "Выходи замуж за моего супруга!" стал вторым корейским проектом, оказавшимся в топ-20 квартала за всю историю наблюдения за индексом "Кинопоиск Pro". До него в топ попадала лишь ажиотажно раскрученная "Игра в кальмара".

Самое популярное аниме квартала - премьера года "Поднятие уровня в одиночку": оно сразу зашло на четвертое место. Выше в квартальном зачете поднимался только кровожадный проект "Человек-бензопила": в четвертом квартале 2022 года это аниме получило второе место.