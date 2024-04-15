На Чукотке назвали кинофестиваль "Золотой ворон" мультиформатным форумом

Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон", который начнет свою работу на Чукотке 15 апреля в 19:00 (11:00 мск), к восьмому году с момента его создания превратился в мультиформатный форум, объединивший несколько направлений искусства. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

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"Кинофестиваль "Золотой ворон" - яркое культурное событие для жителей и гостей Чукотки, и к восьмому году его проведения он превратился в мультиформатный форум, объединяющий на разных площадках кино, театр, музыку. Помимо конкурсных кинопоказов гостей, участников и зрителей VIII кинофестиваля "Золотой ворон" традиционно ждут творческие встречи, мастер-классы и спецпоказы. Официальное открытие кинофестиваля пройдет в кинотеатре "Полярный" в Анадыре в 19:00 по местному времени", - сообщили в правительстве Чукотки.

Там добавили, что в международном конкурсе кинофестиваля примут участие 11 картин, среди них - работы режиссеров из России, Аргентины, Непала, Ирана, Таджикистана, Казахстана и других государств. В межрегиональном конкурсе "Киновзлет!" участвует сразу семь картин с Чукотки, а также работы из Приморья, Якутии, Мурманской области и других регионов страны.

Фестиваль "Золотой ворон" ежегодно проводится на Чукотке продюсерским центром "Молодежные инициативы", Центром развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон" при поддержке правительства Чукотского автономного округа, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России.