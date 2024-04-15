В РФ к маю 2025 года выйдет цикл из 90 познавательных программ о жизни замечательных людей

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Цикл из 90 роликов из серии "Жизнь замечательных людей" ("ЖЗЛ"), рассказывающих о политиках, деятелях искусства, спортсменах и исторических героях, выпустят до мая 2025 года. Проект приурочен к 90-летию со дня возрождения Максимом Горьким одноименной книжной серии, сообщил руководитель и ведущий "ЖЗЛ" Игорь Угольников на V Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский" в Калуге.

"Все 90 роликов должны выйти к маю 2025 года. В этом году я должен выпустить 60 роликов и 30 - зимой и весной следующего года", - сказал Угольников.

Познавательные программы продолжительностью от 12 по 15 минут расскажут о политиках, деятелях искусства, спортсменах и исторических героях, видео дополнят расширенные публикации. В настоящее время подготовлено уже около 20 выпусков, в том числе о Константине Циолковском, Сергее Королеве, Всеволоде Мейерхольде, Сергее Эйзенштейне, Антоне Чехове, Константине Станиславском, Валерии Харламове и Льве Яшине. "Они все были по-своему гениями, естественно, прожили очень нелегкую жизнь и смогли что-то воплотить <...>, и тем самым остались в нашей памяти навсегда", - отметил Угольников, добавил, что выбирает тех героев, которые в первую очередь интересны ему самому.

Публицистические мини-фильмы будут публиковать в интернете, так как проект ориентирован в основном на молодежь, однако выпуски будут интересны всем людям, которые так или иначе интересуются историей. Угольников добавил, что планирует обсудить с Минпросвещения РФ вопрос использования роликов в образовательном процессе. Кроме этого, в планах у руководителя проекта создание на основе 90 выпусков телевизионной версии. Проект создан по заказу Института развития интернета и приурочен к 90-летию с начала издания в советский период книжной серии Максима Горького "Жизнь замечательных людей".

О фестивале

Международный кинофестиваль "Циолковский" проходит в Калуге в пятый раз с 12 по 16 апреля. В программе фестиваля - конкурсы игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. ТАСС - главный информационный партнер фестиваля.