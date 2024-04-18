Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам повести Булычева выходит в широкий прокат

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", который создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, выходит в широкий прокат.

"Главное для меня - чтобы зрители пришли в зал и с первого кадра до финальных титров провели время очень увлеченно, испытали большое количество эмоций. Мораль там в принципе та же самая, что и была в книге Булычева. Это история о том, что наше самое далекое будущее решается уже сегодня нашими поступками, самыми мелкими поступками, самыми простыми. Я не люблю слово "месседж", но он там есть", - рассказал журналистам на премьере фильма режиссер, продюсер и сценарист картины Александр Андрющенко.

По его словам, работа над сценарием фильма шла три года, вместе с Андрющенко над ним также работали Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.

"Мы писали три года сценарий, было большое количество драфтов. Пришли к той версии, которую зрители увидят на экране, далеко не сразу, методом проб, ошибок, потратили на это нужное количество времени с лучшими сценаристами", - добавил Андрющенко.

В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, который также выступает продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

"Образ моей героини еще не знаком зрителю, потому что мамы как таковой нет в экранизации, в картине предыдущей. Этого персонажа вообще не было. Поэтому этот образ создавался, вообще ни на что не опираясь, только на наши ощущения. <...> Мама - супергерой, которая спасает мир", - рассказала журналистам на премьере фильма Исакова, она в картине играет роль мамы Алисы Селезневой.

По мнению Хабенского, который сыграл в фильме профессора Селезнева, это фильм про людей.

"Для меня этот в фильм, в первую очередь, о людях. Это важно, какой бы жанр ни был - фантастика, триллер, комедия. Если это о людях, если это обо мне, если это нас затрагивает - то это точно удача", - рассказал он журналистам на премьере.

О фильме

Фильм "Сто лет тому вперед" создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы. Как сообщил ранее ТАСС сценарист Андрей Золотарев, фильм впоследствии может стать франшизой.

Булычева называли одним из самых востребованных писателей-фантастов в СССР, его книги экранизировали более двадцати раз. Одна из самых известных из них - "Гостья из будущего" Павла Арсенова (1984 год). Над новым фильмом работали "Водород", Art Pictures Studio, Национальная медиа группа, "Централ партнершип" (входит в "Газпром-медиа") при участии телеканала "Россия" и при поддержке Фонда кино, Okko и студии "Союзмультфильм".