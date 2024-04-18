Новая экранизация "Мастера и Маргариты" вышла в Сети

Новая экранизация "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова вышла онлайн.

Несмотря на свою спорность, картина смогла собрать свыше двух миллиардов рублей в прокате.

Главные роли в ленте исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Юра Борисов, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров, Яна Сексте и другие.

Лента появилась сегодня ночью в фильмотеках онлайн-кинотеатров KION и Okko.