Умер режиссер Александр Пономарев

Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ).

© Кадр из фильма "Однажды в Ростове"

"Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев. Режиссер, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил. Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова", - говорится в сообщении в телеграм-канале РАМТ.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

В театре отметили, что Пономарев поставил в РАМТе "Победу над солнцем", которая принесла театру первую премию "Золотая маска" в номинации "Новация" (1997). Также среди его постановок - "Шаман и Снегурочка" по пьесам Островского и Хлебникова (1999), "Великаны и козявки" по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), "Таня" Арбузова (2003), "Любовь и смерть Зинаиды Райх" по пьесе Семеновского (2018) и "Блоха" Замятина (2021).

Александр Пономарев - режиссер и актер. Он родился 3 января 1960 года в Астрахани. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в разные годы в Электротеатре "Станиславский", театре "Эрмитаж", театр-студии "Чет-нечет" (при "Творческих мастерских"), которую создал сам. Режиссер выпустил более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, России и за рубежом. Снимался в кино, в частности в фильме "Однажды в Ростове".