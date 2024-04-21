Пять старых фильмов, переосмысленных на новый лад

Старые хорошие фильмы навсегда запали в наши сердца, а их просмотр помогает окунуться в былые времена и поностальгировать. Однако жизнь меняется, а, значит, и события тех лет становятся непонятны современному зрителю. Последнее время в свет выходят ремейки таких кинолент, которые помогают не только прожить былые эмоции по-другому, но и открыть для себя что-то новое и необычное.

Мы собрали для вас подборку пяти старых фильмов, переосмысленных на новый лад.

«Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Продолжение первой части хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» не оставит равнодушными любителей страшных фильмов. Известные друзья, которые славятся на весь мир добротой, предстанут перед зрителем в совершенно ином обычае. По сюжету фильма Медведь, Поросенок, а также их близкие друзья Тигренок и Сова, придут в город из своего Стоакрового леса, чтобы отомстить Кристоферу Робину. Вас ждут напряженные моменты, реалистичные монстры, много крови и незабываемые эмоции.

«Королева бензоколонки – 2»

Надо постараться, чтобы найти человека, который не знает Людмилу ДобрыйВечер, превратившую обычную автозаправку в образцово-показательное предприятие. В современном мире героиня, провалившая вступительные экзамены, не отчаивается и также идет устраиваться заправщицей. Однако упорство и безмерное желание стать популярной помогают ей превратить старую бензоколонку в настоящий отель с общепитом, где выступают популярные звезды, и, конечно, найти свою любовь.

«Служебный роман. Наше время»

Людмила и Анатолий возвращаются в наше время, чтобы рассказать современную историю любви. Главная героиня – владелица крупного бизнеса, держит в штате финансового аналитика Новосельцева, которые много лет добросовестно работает, но никак не заслуживает повышения. На помощь приходит друг Самохвалов. Он организовывает корпоратив в Турции, на котором рекомендует Анатолию Ефремовичу сблизиться с Людмилой Прокофьевной. Однако в поездке выясняется, что Новосельцев должен подставить фирму Калугиной перед конкурентами. К счастью, как и в старом советском кино, мужчина оказывается честным, поэтому все заканчивается хеппи-эндом.

«Золушка» (2022)

Современная экранизация сказки про добро и зло, снятая по книге Шарля Перро. Девушка, потерявшая мать, живет в доме отца с его новой женой и двумя сводными сестрами. Красота и лучезарность Золушки заставляют мачеху завидовать, из-за чего она постоянно издевается над падчерицей. События происходят в наше время, поэтому юмор и какие-то обстоятельства становятся понятны и просты зрителю. Интересным моментом фильма стал выбор Феи-крестной. Здесь её играет афро-американский актер Билли Портер. Вас ждут много музыки, танцев, предательство, чудеса и любовь, которая, безусловно, спасет мир.

«Ку! Кин-дза-дза»

Мультипликационная картина, вышедшая спустя 27 лет после появления приключенческого фильма о галактике «Кин-дза-дза». Стоит отметить, что ремейк сделал один и тот же режиссер Георгий Данелия. Сюжет происходит в наше время. Знаменитый виолончелист Владимир Чижов и его племянник, начинающий диджей Толик, оказываются на планете Плюк, где простая спичка является невероятной ценностью, а все жители делятся на пацаков и чатланов.