О прогнозах сборов в 2-3 млрд рублей теперь можно забыть, сказал в эфире НСН Роман Исаев, призвав погоду в помощь кинотеатрам на майские праздники.

Старт в прокате экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» разочаровал киноиндустрию, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

По итогам первого уикенда в прокате фильм Александра Андрющенко собрал 307 млн рублей. По этой же книге в советские времена сняли знаменитый многосерийный фильм «Гостья из будущего».

«Стартовый уикенд фильма "Сто лет тому вперед" прошел существенно, в разы ниже ожиданий рынка. Эта картина была очень ожидаема, под нее были расчищены даты, индустрия ждала цифры 700-800 млн рублей, получилось 307 млн, примерно в два раза ниже. В целом, это неплохая цифра, но прогнозы о том, что картина соберет в итоге 2 млрд рублей, а может быть и 3, теперь очень далеки от реализации. Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли. Кто-то, наоборот, посмотрел, как это получилось с современными технологиями и ярким кастом, но таких людей оказалось немного», - сказал Исаев.

По его словам, теперь прогноз сборов картины понизился до 1-1,5 млрд рублей.

«Перспективы майских праздников видятся весьма неоднозначными. Если основная аудитория посмотрит фильм на этом уикенде и после него, то, зритель может вообще не захотеть идти в кинотеатры на праздники. Одна надежда на плохую погоду и то, что люди массово не поедут за город. Фильм "Мастер и Маргарита", имея в своей основе один из самых сильных литературных брендов, начал с 400+ млн рублей на стартовом уикенде, а потом очень крепко держался и собрал более 2 млрд рублей, но это на однозначно позитивном сарафане. У "Сто лет тому вперед" такой комбинации нет. Конечно, он соберет миллиард, но говорить о 3-х или даже 2-х миллиардах, к сожалению, не приходится. Цифры выше 1,5 млрд рублей вряд ли ему будут по силам», - пояснил член совета АВК.

Исаев также назвал последний фильм-миллиардер перед «летним провалом».

«Из дальнейших таких проектов только "Майор Гром", который выходит в 20-х числах мая. Первый фильм себя очень невыразительно показал в прокате, но это было в пандемийную эпоху после локдауна. Сейчас у этого проекта очень выросла фанатская база , он хорошо прошел в цифровом релизе и в России, и за рубежом, попав на Netflix в десятку самых просматриваемых фильмов в моменте. С учетом того, что это последний крупный российский фильм перед летним провалом, может быть он и соберет миллиард», - заключил собеседник НСН.

Сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев ранее обещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эта картина не будет похожа на «Гостью из будущего».