Искусственный интеллект обнаружил сиквел "Симпсонов"

Разработанный сибирскими учеными искусственный интеллект сгенерировал наиболее вероятные варианты продолжения популярного анимационного ситкома "Симпсоны" с условием использования уже имеющихся персонажей. Оказалось, что одному из его возможных продолжений почти на 100% соответствует сюжет сериала "Во все тяжкие".

"Ситком "Симпсоны" является уникальным для изучения", - считает автор ИИ, директор Центра долгосрочного прогнозирования НТР и СЭР ИНЭС РАН Евгений Гарин.

В "Симпсонах" ограниченное количество персонажей: из 534 персонажей всего 6 основных, около двух десятков второстепенных. Остальные появляются редко либо вообще однократно. При этом из ограниченного количества персонажей уже создано более 750 серий и отдельных полнометражных фильмов, входящих в канон. Таким образом, в "Симпсонах" достаточно подробно прописана история персонажей и их социальное взаимодействие. Следовательно, существует большая база ограничений для генерации последующих серий методами генеративного ИИ.

Ученые поручили ИИ сравнить ситком с уже существующими сюжетами фильмов и сериалов. К удивлению разработчиков, оказалось, что одному из возможных продолжений "Симпсонов" почти на 100% соответствует сюжет известной криминальной драмы "Во все тяжкие".

"В "Симпсонах" не происходит качественного изменения персонажей, их характер не изменяется, не меняется даже возраст. Поэтому сценаристами "Во все тяжкие" совершен временной скачок на 15 лет вперед, который позволяет сделать предположения о том, как сложится судьба основных персонажей "Симпсонов", - объясняет Евгений Гарин.

Логично, что судьба Гомера и Мардж фактически никак не изменится, судьба Лизы Симпсон непредсказуема в принципе (она мечтает стать президентом США, но в реальном мире это маловероятно). Предсказуемые изменения в жизни ждут Неда Фландерса и Барта Симпсона - поэтому они и выбраны основными персонажами ситкома.

Набожный христианин и преуспевающий фармацевт Недвард "Нед" Фландерс является прототипом школьного учителя химии Уолтера Уайта. В сериале "Во все тяжкие" показано постепенное превращение строго положительного персонажа в строго отрицательного.

Школьник Барт Симпсон - прототип безработного наркомана-барыги Джесси Пикнмана. Вот к чему может привести плохая учеба в школе в совокупности со склонностью к хулиганству.

Совпадает и ряд второстепенных персонажей. К примеру, недалекий и толстый шеф полиции из "Симпсонов" Клэнси Виггам как две капли воды похож на толстяка-полицейского из Управления по борьбе с наркотиками Генри "Хэнка" Шрейдера, свояка Уолтера. А сказочно богатый владелец градообразующих предприятий Спрингфилда Монтгомери "Монти" Бернс - на успешного владельца сети ресторанов фаст-фуда Густаво "Гас" Фринга. И тот и другой являются антагонистами главных героев и легко преступают закон ради наживы.

Некомпетентный адвокат Лайнел Хатц, который по совместительству является сапожником, няней, телохранителем, нелицензированным биографом, агентом по продаже недвижимости, сапожником и, возможно, наркоторговцем в сиквеле превращается в успешного адвоката Сола Гудмана. Ранее он также перепробовал множество различны законных и незаконных видов деятельности. Но в конце концов всеми правдами и неправдами стал выдающимся юристом.