В комедии Анны Пармас сыграют Тимофей Трибунцев и Екатерина Вилкова

Начались съемки новой комедии "Минус Дима" режиссера Анны Пармас ("Нереалити", "Исправление и наказание", "Давай разведемся!"). Это сериал про интеллигентных женщин из петербургской коммуналки, у которых на пути к мечте - покупке отдельного жилья - вдруг встает родственник с алкогольной зависимостью и рушит все их планы.

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Семья Громовых - бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем-подкаблучником Толиком - всю жизнь живут в центре Петербурга в большой коммуналке. Наконец они принимают решение разъехаться и по-своему потратить деньги за доли в квартире. Но при сборе документов выясняется, что на этой жилплощади до сих пор прописан Дима - бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик и манипулятор, который давным-давно ушел из семьи. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки. Громовым предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с Димой, который каждый день устраивает пьяные выходки и вообще асоциально себя ведет. Избавиться от него по-хорошему не получается, и от отчаяния женщины решают: Диму надо убить.

Главные роли в комедии исполнили: Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-младший.

Анна Михалкова, актриса:

"Я с большой радостью приступаю к съемкам в новом проекте Анны Пармас; с Анной мы уже не раз работали вместе. "Минус Дима" - это народная комедия с колоритом старого Петербурга - коммуналки, большие семьи и квартирный вопрос, который и становится камнем преткновения в нашей истории".

Екатерина Вилкова, актриса:

"Наша история знакома многим, но в ней нотки тонкой искрометной комедии. Надеюсь, зрители смогут прочувствовать эту историю, и получить не меньше удовольствия, чем мы".

Анна Пармас, режиссер, автор сценария:

"Идея снять сериал про то, как четыре интеллигентные питерские женщины ничего не могут поделать с одним родственником-алкоголиком, не приходила в голову. Она просто была частью моей жизни. В какой-то момент я почувствовала, что готова просто уничтожить этого человека. Тут-то я и поняла, что это идея сериала. Я мечтала, чтобы этого выдающегося персонажа - алкоголика Диму - сыграл Тимофей Трибунцев. На него мы с авторами и писали сценарий. В касте также две мои любимые артистки: Анна Михалкова, которая играет бывшую жену Димы, и Надежда Маркина - бывшая теща - они так же были у нас в голове заранее".

Коммунальная комедия "Минус Дима" выйдет в онлайн-кинотеатре KION.