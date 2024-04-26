На ММКФ показали псевдодокументальный фильм Романа Михайлова

В конкурсной программе "Русские премьеры" на 46-м ММКФ показали долгожданную новую работу популярного режиссера Романа Михайлова: художественный фильм, мимикрирующий под документальное кино - "Надо снимать фильмы о любви". В нем молодые московские актеры едут в Индию сниматься в новом проекте режиссера, но слишком увлекаются новым вайбом свободы и хотят провести это время иначе, чем было задумано. Попробуем разобраться, почему картина станет лакмусовой бумажкой искушенности современного зрителя.

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Театральный и кинорежиссер Роман Михайлов, видимо, всерьез увлечен темой "игра в игре" и "фильм в фильме". В его "Отпуске в октябре" зрители следили за съемками кинопроизведения с непонятным сюжетом в странном, удаленном от цивилизации отеле. А также - за встречами и дискуссиями героев вокруг этих съемок. Теперь же группа известных молодых актеров, на первый взгляд играющих самих себя, едет вслед за Михайловым в древний индийский город Варанаси, чтобы снимать его новый фильм "Жар-птица".

Но если "Жар-птицу" мы пока не видим, то кажущийся документальным фильм о его съемках, ставший своеобразным бонусом к основной картине, постепенно выходит из-под контроля режиссера. Так и рождается работа Михайлова "Надо снимать фильмы о любви". Для многих зрителей сценарная прописанность такого хода будет неочевидной, так как фильм Михайлова подкупает именно игрой в документальность, фиксирующей распад запланированных съемок и тихий бунт молодых актеров. А ведь и правда: всегда интересно наблюдать за тем, как что-то пошло не так.

По сюжету, актеры Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев и Александра Киселева летят за Михайловым, который уже давно мечтал снять картину в Индии, в древний город Варанаси (штат Уттар-Прадеш). В атмосферном месте они начинают готовиться к съемкам фильма, параллельно гуляя по древнему городу и ловя на себе взгляды удивленных жителей.

Их почему-то постоянно снимают камеры операторов Елены Метлы и Алексея Родионова - можно предположить, что для фиксации бэкстейджа. И тут зрителей ждет основное событие этого фильма - Марк Эйдельштейн знакомится с девушкой у городского прилавка на узкой улочке. И вот они уже катаются на мотоцикле, смотрят на воздушных змеев над священной рекой Ганг, и не пройдет и трех дней, как влюбленность Марка - главного героя будущей картины - поставит весь съемочный процесс под угрозу.

Роман Михайлов придумывает сильно цепляющий зрителя сюжетный ход. Оказывается, невероятно интересно смотреть фильмы о том, как у режиссера все выходит из-под контроля. При этом чувство настолько сильно, что заставляет юных звезд забыть о карьере и обязательствах перед продюсерами.

"Ах, вот как это все может происходить на киноплощадке!" - радостно думает зритель и идет за Михайловым в расставленную им ловушку.

А именно - до конца фильма будет верить тому, что Марк Эйдельштейн и правда бросил все ради своей новой любви к прекрасной леди со светлыми русалочьими волосами.

Но снятая вовсе не любительски (мимикрия под подобную съемку здесь тоже есть), а с профессиональным выстраиванием кадра история потому и интересна, что это отнюдь не отрывки случайных съемок о новой влюбленности начинающего артиста и о проблемах, которые он в результате себе нажил. Картина имеет все признаки наличия пути героя и его трансформации, с архетипными элементами неповиновения своему учителю и всей системе. Трансформация затрагивает как учителя, отпустившего контроль над происходящим, так и его учеников. Голливудская структура развития героя, вложенная в псевдодокументальное кино, и снятая в экзотическом сеттинге Индии. Так и создается новый фильм Михайлова, смотреть за которым интересно именно из-за этого обилия симулякров и игры с ними же.

Жаль только, что жители города Варанаси оказываются лишь мельком показанными зеваками в этой картине, а не ее полноценными персонажами, и вся съемочная группа больше напоминает стадо коров или группу бесхозных туристов, а не интересные индивидуальности. И уж если снимать игру в неигровое кино, то можно было дать право голоса всем участникам процесса, в первую очередь - всем пятерым молодым актерам, иначе складывается ощущение отсутствия у них внятного личного мнения и эмоций.

При всем желании снять фильм о выходящей из повиновения молодежи Роман Михайлов снимает картину о себе самом и своем принятии того факта, что любовь - это не менее классный сюжет, если она красивая и стоящая внимания. Новая лента исподволь обнажает перед нами психологический кризис режиссера и его выход на новые рубежи сознательности, к чему располагают многочисленные ашрамы - пространства, где собираются представители духовной общины во главе с гуру - Варанаси. Остальные здесь - только симулякры главных героев, как, впрочем, и сама любовь, симулируемая участниками ленты.

Самой свободной из всех включенных в этот процесс оказывается незнакомая зрителям девушка-вебкамщица Света. Та самая - "с русалочьими волосами". Вплоть до финальных титров зритель не знает ничего про ее дальнейшую судьбу, а намеки на непонятное будущее делают героиню еще более загадочной. Она приходит извне, как перипетия в древнегреческой трагедии, она вне системы, выстроенной Михайловым (по крайней мере, хочется надеяться). Ее красота и отстраненность убеждают больше, чем слабая имитация неповиновения у актеров и их попытки креативности в общении с Михайловым.

В мире, где созидать можно только одному режиссеру, наверное, не найдется места глубоким экзистенциальным прозрениям о роли любви в жизни человека. Но это очень умный и оригинальный фильм-шутка, фильм-игра, фильм-стеб и фильм-симулякр, который будет интересен, в первую очередь, поклонникам Романа Михайлова, а также - фанатам молодых актеров, что сыграли в нем главные роли.