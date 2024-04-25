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Российские программисты сделали виртуального режиссёра

По данным газеты «Известия», отечественные программисты сделали «Автоматического режиссёра». Это программное обеспечение, позволяющее снимать мероприятия без участия со стороны человека.

Российские программисты сделали виртуального режиссера
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Лидер проекта и руководитель направления «Автоматизация» Михаил Моисеев рассказал, что команда написала софт на языке Python. Программа полностью готова к работе.

Наш софт написан на языке Python и уже полностью готов к использованию. В частности, на площадке вуза было снято несколько мероприятий, например, презентации и лекции.

Автоматическим оператором также можно управлять с помощью голосовых команд. Например, находясь в другом месте, можно «попросить» ИИ переключиться с одной камеры на другую или приблизить человека в кадре. Для работы виртуального режиссёра необходимо через интернет подключить ПК к аппаратуре.

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