Винкс сильно изменились в перезапуске мультсериала

Новостей о перезапуске «Клуба Винкс» не было уже довольно давно — студия Rainbow всё рассказывала о том, как сохранит легендарную «ДНК Винкс», при этом создав нечто новое и уникальное, но ничего толком не показывала. И вот наконец в Сети появились новые материалы по перезапуску шоу.

© Скриншот

Тлум.Ру разбирается, что нам показали — или, скорее, слили, ведь создатели не очень хотели, чтобы фанаты увидели эти материалы раньше времени, — и чего вообще ждать от ребута.

О чём речь?

22 апреля в Интернете появились материалы по новому сезону «Клуба Винкс» — он считается перезапуском мультсериала и одновременно его девятым сезоном. Нам показали несколько концепт-артов персонажей, в том числе и новых героев, новые превращения Винкс (скорее всего, это обновлённая версия базовой трансформации) и даже короткий видеоролик с Блум:

<img class="" src="https://img04.rl0.ru/830654e711b9142f0d327861c7ab2bf6/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/115e3c4c9d18b4d838dae0570b92f082"/>

Ещё больше любопытных деталей продемонстрировано на изображениях к шоу. Мы уже видели слитые промофото к девятому сезону, и теперь нам показали ещё немного — и на этот раз их качество позволяет рассмотреть образы героинь как следует.

Можно точно сказать, что, пускай героини сохранили узнаваемые черты своей внешности, но всё-таки очень сильно изменились. Блум, Стелла, Текна и Лейла выглядят прекрасно, осталось только узнать, какими перед нами предстанут Флора и Муза в повседневных нарядах, а ещё — появится ли Рокси. Но вот анимация в ролике пока вызывает вопросы…

© Скриншот

Перезапуск мультсериала планируется в 2025 году.