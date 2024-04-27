Машков: «Золотой маске» нужна собственная площадка

«Золотой маске» необходима своя собственная площадка, на которой будут показываться спектакли региональных театров, выдвинутых на премию. Об этом заявил глава Союза театральных деятелей (СТД), президент Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Машков, передает «Интерфакс».

«Еще одно важное дело, и нам предстоит убедить в этом, что для Союза театральных деятелей в Москве нужна сцена, на которой будет проходить и «Золотая маска», и на ней в течение года будут проходить фестивали и мастер-классы, будут приезжать региональные театры», — сказал Машков журналистам.

По его словам, в этом году просмотр спектаклей, выдвинутых на премию, проходил в другом формате из-за отсутствия финансирования. «Мы не смогли привезти региональные театры в Москву, поэтому жюри посещало города лауреатов, смотрело спектакли», — сказал Машков. Однако, как отметил президент «Золотой маски», очень важно сделать так, чтобы театры могли приезжать в Москву.

Машков также указал, что на премию «перестали обращать внимание государственные структуры. Наша задача — вернуть доверие и спонсоров, и государства, и зрителей к этой премии».