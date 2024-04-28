Александр Миндадзе отмечает 75-летие

Кинорежиссеру и сценаристу Александру Миндадзе, по сценариям которого снято около 30 фильмов, в том числе картины Вадима Абдрашитова и Алексея Учителя, исполняется 75 лет.

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С юбилеем коллегу поздравил кинорежиссер Алексей Учитель.

"Для меня Александр Анатольевич не просто сценарист или режиссер. Во-первых, когда-то я получил в руки потрясающий сценарий "Космос как предчувствие" и поставил себе цель во что бы то ни стало уговорить Александра Анатольевича, и мы, действительно, мне кажется, сняли очень интересное кино благодаря прежде всего сценарию. И потом мы работали над фильмом "Восьмерка". И сейчас у нас есть планы, но я пока не буду об этом говорить", - рассказал ТАСС Учитель.

Он отметил интеллигентность Миндадзе, его требовательность к себе, тончайший психологизм его сценариев.

"Психологически очень тонкие вещи чувствующий в героях своих сценариев и своих фильмов. Удивительная какая-то требовательность к себе, сомнения. От этого, мне кажется, возникают какие-то удивительно своеобразные, талантливые и ни на что не похожие сценарии", - продолжил Учитель.

Он уверен, что у Александра Миндадзе все еще впереди. "Важно не снижать планку, верить в себя - и получится еще много интересного в этой жизни", - добавил режиссер, обращаясь к юбиляру.

Александр Миндадзе - заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер, продюсер, сценарист. Он родился 28 апреля 1949 года в Москве. Первые короткометражные картины по его сценариям вышли в начале 1970-х годов. А в 1977 году выходят полнометражные "Весенний призыв" Павла Любимова и "Слово для защиты" Вадима Абдрашитова. В дальнейшем Абдрашитов и Миндадзе сотрудничали на протяжении 25 лет, в том числе Абдрашитов поставил по сценариям коллеги ленты "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Армавир" и "Время танцора".

Миндадзе также является сценаристом фильмов "Предел желаний" Павла Любимова, "Трио" Александра Прошкина, "Космос как предчувствие" Алексея Учителя и других картин. По собственным сценариям в качестве режиссера он поставил фильмы "Отрыв", "В субботу", "Милый Ханс, дорогой Петр" и "Паркет". Сценарист награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Он обладатель ряда кинопремий "Ника" и "Золотой орел" в номинации "Лучший сценарий". В 2013 году был отмечен спецпризом "Ника" за выдающийся вклад в отечественный кинематограф.