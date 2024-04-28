Мировые сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» превысили $ 500 млн

28 апреля мультфильм «Кунг-фу Панда 4» преодолел отметку в $ 500 млн сборов в мировом прокате. Причём в районе $ 190 млн пришлось на заработок внутри США.

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Анимационная лента шла к данному результату почти два месяца — её премьера состоялась 8 марта. Бюджет мультфильма составил $ 85 млн, так что картина принесла почти в три раза больше средств, чем было потрачено на её производство.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.

Что касается кинотеатров России, то в них мультфильм «Кунг-фу Панда 4» показывают с 14 марта.